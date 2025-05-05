Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hanya Tumbuh 4,87%, Ini Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal I 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |12:11 WIB
Hanya Tumbuh 4,87%, Ini Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal I 2025
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan ekonomi Indonesia tumbuh melambat di 4,87% pada kuartal I 2025. Adapun distribusi dan sumber pertumbuhan terbesar dalam ekonomi Indonesia di kuartal I 2025 menurut lapangan usaha adalah pertanian.

1. Lapangan Usaha

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, seluruh lapangan usaha tumbuh positif yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, infokom dan lainnya.

"Lapangan usaha pertanian menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,11%," kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/5/2025).

Selain itu, lanjut Amalia, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu industri pengolahan 0,93 persen, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,66 persen, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,53 persen.

 

Halaman:
1 2
