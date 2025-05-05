Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah Bansos BPNT 2025 Naik Lebih Besar?

Ameiliani Putri , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:10 WIB
JAKARTA - Benarkah bansos BPNT 2025 naik lebih besar? Kementerian Sosial (Kemensos) resmi meningkatkan nominal dan cakupan bantuan sosial dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2025.

Kabar mengenai naiknya nilai bansos ini ternyata benar adanya. Baik besaran bantuan per bulan maupun jumlah penerima mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan Jumlah Bantuan BPNT

Mulai tahun 2025, nilai bantuan BPNT ditingkatkan dari semula Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan secara rapel untuk bulan-bulan awal tahun. 

Misalnya, untuk Januari hingga Maret 2025, bantuan sebesar Rp600.000 disalurkan sekaligus. Sementara itu, pada bulan April, pencairan mencakup dua bulan sekaligus (Maret dan April) sehingga total yang diterima KPM adalah Rp400.000.

Tak hanya jumlah bantuan, cakupan penerima BPNT juga bertambah. Jika pada 2024 penerima BPNT berjumlah 15,2 juta keluarga, maka pada 2025 jumlah ini naik menjadi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program BPNT 2025 pun meningkat secara signifikan menjadi Rp43,6 triliun.

 

Topik Artikel :
Bansos Pangan BPNT BLT bansos
