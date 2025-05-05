Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek dan Klaim Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025 Via Aplikasi Cek Bansos

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:25 WIB
JAKARTA - Bagaimana cara cek dan klaim penerima bansos PKH dan BPNT 2025 melalui aplikasi Cek Bansos? Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Kembali bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai periode Mei, 2025.

Masyarakat Indonesia yang menerima bantuan sosial PKH dan BPNT 2025 dapat mengecek dan memeriksa status penerima bansos secara mudah dengan menggunakan handphone masing-masing melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store.

Cek Bansos PKH

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek dan mengklaim bansos PKH dan BPNT via aplikasi Cek Bansos:

1. Unduh dan install aplikasi "Cek Bansos" dari Play Store atau App Store.
2. Login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jika belum mempunyai akun, segera mendaftar dengan mengklik "Buat Akun Baru".
3. Lengkapi semua data diri mulai dari nama lengkap, nomor NIK, alamat, hingga email dan password bagi pengguna baru.
4. Klik tombol "Buat Akun", jika berhasil verifikasi segeralah login.
5. Masukan data sesuai KTP dibagian "Cari Data", lalu klik Cari Data.
6. Sistem akan menampilkan status anda sebagai penerima PKH atau tidak.

 

