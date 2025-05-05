Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana jika Shopee Paylater Tidak Dibayar?

Ameiliani Putri , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |22:00 WIB
Bagaimana jika Shopee Paylater Tidak Dibayar?
Bagaimana jika Shopee Paylater Tidak Dibayar? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana jika Shopee PayLater tidak dibayar? Tentu jawabnya akan ada konsekuensi yang perlu diperhatikan pengguna layanan tersebut. Shopee PayLater (SPayLater) adalah layanan cicilan dari Shopee yang memungkinkan pengguna berbelanja dan membayar nanti dengan tenor 1, 3, 6, atau 12 bulan. 

Mengutip berbagai sumber,Senin (5/5/2025), ini konsekuensi jika Shopee PayLater tidak dibayar: 

1. Denda Keterlambatan

Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan setiap bulannya. Misalnya, jika total tagihan Anda Rp100.000, maka denda keterlambatan per bulan adalah Rp5.000. Denda ini akan terus bertambah jika pembayaran tidak segera dilakukan.

2. Bunga 2,95%

Selain denda, transaksi yang belum dibayar juga akan dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan. Artinya, jumlah tagihan Anda akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

3. Pembekuan Akun

Jika keterlambatan pembayaran berlangsung lama, akun SPayLater Anda dapat dibekukan. Akibatnya, Anda tidak dapat menggunakan layanan SPayLater hingga tagihan tersebut dilunasi.

4. Pengaruh pada Peringkat Kredit

Shopee PayLater terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika Anda terlambat membayar, nama Anda akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya di masa depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171620//merk_hp_terbaik_dan_awet-DjAf_large.jpg
5 Merk HP Terbaik dan Awet 2025 yang Patut Kamu Miliki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/622/3160804//pinjol-js4U_large.jpg
Perbedaan Paylater dan Pinjol yang Harus Diketahui, Jangan Asal Pinjam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160448//paylater-rA4i_large.jpg
Paylater Makin Ngetren, Beli Bayar Nanti Tembus Rp22,99 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/622/3157594//paylater-6Sfl_large.jpg
Apakah Limit PayLater Harus Dihabiskan? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3136911//kartu_kredit-mbdT_large.jpg
Apakah Paylater Sama dengan Kartu Kredit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136915//nana_mirdad-a9ch_large.jpg
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement