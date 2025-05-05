Bagaimana jika Shopee Paylater Tidak Dibayar?

JAKARTA - Bagaimana jika Shopee PayLater tidak dibayar? Tentu jawabnya akan ada konsekuensi yang perlu diperhatikan pengguna layanan tersebut. Shopee PayLater (SPayLater) adalah layanan cicilan dari Shopee yang memungkinkan pengguna berbelanja dan membayar nanti dengan tenor 1, 3, 6, atau 12 bulan.

Mengutip berbagai sumber,Senin (5/5/2025), ini konsekuensi jika Shopee PayLater tidak dibayar:

1. Denda Keterlambatan

Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan setiap bulannya. Misalnya, jika total tagihan Anda Rp100.000, maka denda keterlambatan per bulan adalah Rp5.000. Denda ini akan terus bertambah jika pembayaran tidak segera dilakukan.

2. Bunga 2,95%

Selain denda, transaksi yang belum dibayar juga akan dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan. Artinya, jumlah tagihan Anda akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

3. Pembekuan Akun

Jika keterlambatan pembayaran berlangsung lama, akun SPayLater Anda dapat dibekukan. Akibatnya, Anda tidak dapat menggunakan layanan SPayLater hingga tagihan tersebut dilunasi.

4. Pengaruh pada Peringkat Kredit

Shopee PayLater terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika Anda terlambat membayar, nama Anda akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya di masa depan.