HOME FINANCE HOT ISSUE

CIO Danantara Pandu Sjahrir Temui Menkeu AS, Ini yang Dibahas

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |22:23 WIB
CIO Danantara Pandu Sjahrir Temui Menkeu AS, Ini yang Dibahas
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. (Foto: Okezone.com/Danantara)
A
A
A

JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan mantan Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam rangkaian Milken Institute Global Conference di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin, 5 Mei 2025. Pertemuan ini membahas peluang penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui peningkatan investasi.

Dalam pertemuan dengan Pandu Sjahrir, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyampaikan optimismenya terhadap Indonesia. Ia percaya bahwa investasi bisa menjadi solusi untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Indonesia ke depannya.

Senada dengan Scott Bessent, mantan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam kesempatan terpisah juga menyampaikan hal serupa. Keduanya meyakini bahwa hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dapat semakin diperkuat melalui peningkatan investasi di berbagai bidang.

Adapun sektor-sektor strategis yang diyakini dapat menjadi bagian penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat ke depan antara lain sektor ketahanan energi, energi hulu (energy upstream), kilang (refinery), serta infrastruktur digital.

Pandu Sjahrir mengatakan, pertemuan dengan sejumlah tokoh senior keuangan dunia, khususnya Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dan mantan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, menjadi momen penting untuk membahas peluang investasi strategis antara Indonesia dan AS, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang.

 

1 2
