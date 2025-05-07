Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Berikan Reward Umrah untuk Mitra Agen yang Berprestasi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:25 WIB
Pegadaian Berikan Reward Umrah untuk Mitra Agen yang Berprestasi
Pegadaian berikan reward umroh bagi para mitra Agen Pegadaian. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Pegadaian berikan reward umrah bagi para mitra Agen yang berhasil menorehkan prestasi dengan mengikuti program challenge Agen Pegadaian tahun 2024 bertajuk “Tantangan 30”. Tantangan tersebut dimenangkan oleh Agen Pegadaian yang berhasil melampaui target lebih dari Rp30 miliar.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menyampaikan bahwa program challenge ini menjadi wadah penyegaran bagi seluruh Agen Pegadaian untuk meningkatkan kinerja bisnis keagenan.

“Kami merancang program challenge ini sebagai refreshment bagi seluruh agen, untuk dapat memupuk semangat serta menjadi bentuk apresiasi bagi Agen Pegadaian agar loyalitas dan kinerja bisnis keagenan semakin meningkat,” ujarnya.

Pemenang yang menjalankan ibadah umrah mulai dari 13 April hingga 20 April 2025 tersebut, diantaranya Wanna Ria Ginting yang merupakan Agen dari Kanwil Medan, Hasmiati Agen dari Kanwil Semarang, dan Karwipah, Agen yang berasal dari Kanwil Semarang. Sementara satu pemenang lainnya yang tidak dapat mengikuti ibadah umrah menerima reward dalam bentuk saldo Tabungan Emas.

Eka menambahkan, selain menjadi bentuk apresiasi dan refreshment, challenge ini merupakan upaya akselerasi kinerja bisnis Agen. “Total jumlah 1.092 agen yang mengikuti challenge ini," ujarnya.

"Dari sini, kita bisa tahu bagaimana cara Agen-Agen hebat Pegadaian tersebut mencapai omset, OSL dan peningkatan jumlah nasabah baru melalui jaringan agen. Pastinya harus dengan konsistensi dan semangat juang dalam memberikan kontribusi terbaiknya,” tuturnya.

Hingga saat ini, pencapaian luar biasa telah diraih para Agen Pegadaian secara keseluruhan. Dengan total omzet yang mencapai Rp1,469 miliar dan Outstanding Loan sebesar Rp5,661 triliun hingga 30 April 2025, menunjukkan peran strategis para agen dalam mendukung bisnis dan perkembangan Pegadaian.

Halaman:
1 2
