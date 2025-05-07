Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rivan A Purwantono Jadi Dirut Baru Jasa Marga, Ini Profilnya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:07 WIB
Rivan A Purwantono Jadi Dirut Baru Jasa Marga, Ini Profilnya
Rivan A Purwantono Diangkat Menjadi Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Foto: Okezone.com/Jasa Raharja)
JAKARTA - Kementerian BUMN resmi menunjuk Rivan A Purwantono sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini. 

Penunjukan ini merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian BUMN untuk memperkuat struktur kepemimpinan dengan figur yang memiliki rekam jejak unggul dan komitmen tinggi terhadap transformasi sektor pelayanan publik dan infrastruktur nasional. 

1. Profil Rivan A Purwantono

Rivan A Purwantono adalah seorang bankir senior dengan pengalaman panjang di industri keuangan dan transportasi. 

Dirinya dikenal atas perannya dalam menyelamatkan Bank Bukopin dari tekanan krisis pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021. Di bawah kepemimpinannya, Bank Bukopin berhasil memulihkan kepercayaan publik dan pasar hanya dalam waktu enam bulan—sebuah pencapaian yang bahkan tercatat dalam Fitch Ratings sebagai tonggak keberhasilan restrukturisasi perbankan nasional. 

Pada 17 Juni 2021, dia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Raharja dan memimpin berbagai inisiatif transformasi besar. Salah satunya adalah peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari 39% pada tahun 2022 menjadi 54%, melalui kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat Nasional. 

Dia juga menggagas pendekatan baru dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan membentuk Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLL) bersama Korlantas, berdasarkan pemetaan titik rawan kecelakaan dari data santunan Jasa Raharja. 

Sebagai Koordinator Operasi PAM Ketupat, Rivan turut mendampingi Menteri Perhubungan dan Kakorlantas Polri dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik. Hasilnya, angka kecelakaan tahun 2025 menurun 31% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan korban meninggal hingga 51%. Atas kontribusi tersebut, apresiasi disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

2. Jadi Dirut Jasa Marga

Penugasan Rivan sebagai Direktur Utama Jasa Marga bukanlah hal baru baginya. Kolaborasi erat yang terjalin antara Jasa Raharja dan Jasa Marga dalam pengelolaan arus lalu lintas menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis data kecelakaan dan demografi korban. 

Selain itu, Rivan pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT KAI dan memimpin Bank Bukopin dalam program penyelamatan pada tahun 2020. Ia juga aktif sebagai Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Keselamatan, mengajar P A G di UGM dan Unissula Semarang, serta menerbitkan sejumlah buku tentang manajemen dan kepemimpinan.

 

Halaman:
1 2
