Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos hingga Gaji ke-13 Cair Usai Ekonomi RI di Bawah 5%

Rahma Anhar , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |19:12 WIB
Bansos hingga Gaji ke-13 Cair Usai Ekonomi RI di Bawah 5%
Bansos hingga Gaji ke-13 Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5% pada kuartal I-2025. Di mana ekonomi Indonesia tumbuh melambat hanya 4,87%, sementara konsumsi rumah tangga juga tumbuh melambat hanya 4,89%.

Meskipun tahun ini diawali dengan semangat Ramadan dan Lebaran, pertumbuhan ekonomi nasional justru menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kelemahan dalam konsumsi rumah tangga membuat pemerintah mempercepat implementasi program fiskal untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan di kuartal selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional mencatat angka 4,87% pada kuartal I tahun 2025. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan menimbulkan kekhawatiran, mengingat konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi hanya berkembang 4,89%. 

Momen Lebaran ternyata tidak cukup meningkatkan pengeluaran masyarakat. Berbeda dengan tahun lalu yang didorong oleh dampak Pemilu, kali ini aktivitas ekonomi berjalan dengan kecepatan yang lebih lambat. Oleh karena itu, pemerintah cepat mengambil langkah.

1. Bantuan Sosial dan Gaji ke-13 Dipercepat 

Pemerintah membuat langkah cepat. Penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako dimulai pada bulan Mei hingga Juni. Pencairan gaji ke-13 untuk ASN juga akan dilakukan lebih awal. Diharapkan, suntikan dana ini dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181089/wamensos_soal_penerima_bansos_dipangkas-RmBM_large.jpg
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180305/bansos_di_oktober_2025-GgX4_large.png
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement