BI Prediksi The Fed Tahan Suku Bunga meski Jerome Powell Ditekan Trump

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diumumkan nanti malam waktu Amerika Serikat (AS).

1. Prediksi BI

Kepala Departemen Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong agar Ketua The Fed Jerome Powell melakukan pemangkasan suku bunga, dinamika yang ada mengindikasikan FOMC belum akan mengambil langkah tersebut pada pertemuan kali ini.

"Kalau FFR mungkin bukan ekspektasi ya tapi mungkin perkiraan, bacaan, nampaknya lihat dinamikanya meskipun Presiden Trump terus mendorong agar Powell melakukan cutting, nampaknya FOMC nanti malam belum," ujar Erwin dalam taklimat media, Rabu (7/5/2025).

Erwin menjelaskan bahwa The Fed saat ini terlihat lebih fokus pada inflasi di Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan lebih lambat dari perkiraan mereka.

"Karena kelihatannya kan mereka lebih konsen terkait dengan inflasi yang turun lebih lambat dari perkiraan mereka," imbuhnya.