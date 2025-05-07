Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Prediksi The Fed Tahan Suku Bunga meski Jerome Powell Ditekan Trump

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:34 WIB
BI Prediksi The Fed Tahan Suku Bunga meski Jerome Powell Ditekan Trump
BI soal Suku Bunga The Fed (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diumumkan nanti malam waktu Amerika Serikat (AS).

1. Prediksi BI

Kepala Departemen Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong agar Ketua The Fed Jerome Powell melakukan pemangkasan suku bunga, dinamika yang ada mengindikasikan FOMC belum akan mengambil langkah tersebut pada pertemuan kali ini.

"Kalau FFR mungkin bukan ekspektasi ya tapi mungkin perkiraan, bacaan, nampaknya lihat dinamikanya meskipun Presiden Trump terus mendorong agar Powell melakukan cutting, nampaknya FOMC nanti malam belum," ujar Erwin dalam taklimat media, Rabu (7/5/2025).

Erwin menjelaskan bahwa The Fed saat ini terlihat lebih fokus pada inflasi di Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan lebih lambat dari perkiraan mereka. 

"Karena kelihatannya kan mereka lebih konsen terkait dengan inflasi yang turun lebih lambat dari perkiraan mereka," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181138/gubernur_bank_indonesia-IKYl_large.jpeg
BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179876/bank_indonesia-cp26_large.jpg
BI: R&I Pertahankan Peringkat Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement