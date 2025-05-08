Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Agustina Buka Dialog bersama BEM Undip Demi Pembangunan Kota Semarang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |17:03 WIB
Agustina Buka Dialog bersama BEM Undip Demi Pembangunan Kota Semarang
Wali Kota Semarang Agustina membangun ruang diskusi terbuka bersama BEM Undip. (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina membangun ruang diskusi terbuka bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) sebagai bagian dari agenda membangun dialog konstruktif dengan generasi muda.

Acara yang digelar pada Minggu (4/5) lalu juga menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan masukan terhadap pembangunan Kota Semarang ke depan.

“Ini membuktikan bahwa Undip hadir bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku dalam narasi besar pembangunan bangsa,” ujar Agustina dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan apresiasi atas peran aktif mahasiswa Undip dalam menyuarakan isu-isu keadilan, lingkungan, pendidikan, dan hak masyarakat dengan cara yang inspiratif.

Agustina juga mengutip pidato Rektor Undip pada pelantikan BEM beberapa waktu lalu yang menyebut “genetik Undip adalah juara”. Hal inipun diamini Agustina yang menyebut statement itu bukan sekadar kutipan melainkan jati diri yang mencerminkan keberanian, religiusitas, serta semangat untuk melawan ketidakadilan dan berpartisipasi aktif.

Agustina yang juga alumni Undip juga berbagi kisah tentang masa mudanya sebagai aktivis mahasiswa dan banyak memberi manfaat, pengalaman baginya. Dari kampus Hayam Wuruk dan organisasi GMNI, ia belajar arti keberanian, kepekaan sosial, serta pentingnya dialektika dan pengambilan keputusan.

"Organisasi bukan sekadar rapat dan proposal, tapi jalan panjang yang penuh ketekunan dan ketabahan," ucapnya.

Ia juga ingin memastikan bahwa kebijakan kota ke depan benar-benar menjawab kebutuhan pemuda, termasuk mahasiswa. Sebagai wali kota perempuan, ia juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang bukan hanya hadir, tetapi membentuk arah dan menciptakan perubahan.

Selain forum ini, Pemkot Semarang juga telah membuka ruang-ruang partisipasi melalui Musrenbang pemuda, Musrenbang disabilitas, Musrenbang perempuan, dan Musrenbang pariwisata sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis diangkat mahasiswa, termasuk pengembangan budaya dan pariwisata dari Analisa, mahasiswi FIB Undip. Menanggapi pertanyaan tersebut, Agustina menyampaikan komitmen mengembalikan kegiatan yang mengangkat narasi budaya lokal.

“Budaya adalah titik penting yang harus dikedepankan, harus ada simbol budaya apa yang kita angkat dan dikomunikasikan. Seperti dalam film Korea, kita juga harus serius mengangkat budaya secara detil dan terstruktur,” ujarnya.

Sementara mahasiswa FIB lainnya, Randy, menyoroti minimnya transportasi publik ke wilayah Tembalang. Menjawab itu, Agustina menyampaikan bahwa keterbatasan armada menjadi kendala utama.

“Sudah enam tahun belum ada pembelian bus baru. Semoga anggaran mencukupi atau bisa dicarikan mitra investor. Trayek ke Tembalang penting, dan perlu solusi sistemik dari titik-titik strategis seperti Patung Diponegoro,” tuturnya.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Ganda, mahasiswa FMIPA, menyoroti pencemaran logam berat akibat aktivitas industri. Menanggapi hal ini, wali kota menjelaskan bahwa penanganan lingkungan menjadi prioritas RPJMD baru.

“Benar IPAL belum cukup. Akan ada kajian besar untuk program aksi 2026, termasuk pengadaan alat ukur pencemaran dan inspeksi industri. Tahun ini juga terus ditambah area hijau melalui hutan kota,” ucapnya.

Dirinya menegaskan bahwa proses penganggaran membutuhkan waktu dan tahapan, namun aspirasi mahasiswa menjadi masukan berharga. “Tagline pembangunan lima tahun ke depan adalah perekonomian maju, berkeadilan sosial, dan lestari. Maka, semua suara, termasuk dari mahasiswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan,” ucapnya.

Forum ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam membangun kota yang inklusif, terbuka terhadap dialog, dan berbasis aspirasi warga, khususnya generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182666//soeharto-wJNr_large.jpg
Pengakuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Mendapat Dukungan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182622//black_rhino_raih_superbrands_2025_pada_kategori_mesin_las-2S3J_large.jpg
Hadirkan Inovasi Mesin Las Hemat Daya, Black Rhino Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182619//traveloka-m2D6_large.jpg
Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182611//smart_wealth_assurance_kolaborasi_kb_bank_dan_msig_life-pOae_large.jpg
Smart Wealth Assurance, Solusi Perlindungan Finansial Keluarga Kolaborasi KB Bank dan MSIG Life
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182604//traveloka-ZCnq_large.jpg
5 Pilihan Hotel di Garut yang Strategis dan Nyaman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement