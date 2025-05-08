Astra Bagikan Dividen Rp16,4 Triliun hingga Ubah Susunan Direksi-Komisaris

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp16,43 triliun untuk tahun buku 2024, yang setara dengan Rp490 per saham. Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga disetujui perombakan direksi dan komisaris ASII.

Mengutip hasil RUPST Astra International, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp34,05 triliun. Laba tersebut akan digunakan sebesar Rp16,4 triliun atau Rp406 setiap saham yang dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp98 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp3,96 triliun yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Sehingga, sisanya sebesar Rp12,4 triliun atau Rp308 setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2025 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Perombakan Komisaris dan Direksi Astra International

RUPST juga memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

Selain itu, para pemegang saham Astra juga menerima pengunduran diri Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Suparno Djasmin sebagai Direktur Perseroan. Kemudian, mengangkat kembali John Raymond Witt sebagai Komisaris dan Stephen Patrick Gore sebagai Komisaris Perseroan.

Astra juga menunjuk Rudy sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh.

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Astra International

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto

Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto

Komisaris Independen: Apinont Suchewaboripont

Komisaris Independen: Muliaman Darmansyah Hadad

Komisaris: Anthony John Liddell Nightingale

Komisaris: Benjamin William Keswick

Komisaris: John Raymond Witt

Komisaris: Stephen Patrick Gore

Komisaris: Benjamin Herrenden Birks

Komisaris: Hsu Hai Yeh