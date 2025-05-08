Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penggunaan AI di Sektor Logistik Pangkas Biaya, Ini Penjelasannya

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |11:16 WIB
Penggunaan AI di Sektor Logistik Pangkas Biaya, Ini Penjelasannya
Pemanfaatan AI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemanfaatan teknologi digital hingga kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) dalam kegiatan logistik ternyata sangat membantu meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya logistik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi terbaru mutlak diperlukan.

Chief Operations Officer forwarder.ai Ferna Arga Wijaya mengungkapkan, pemanfaatan AI menjawab tiga masalah utama dalam aktivitas logistik, yakni visibilitas, proses manual, serta aktivitas pelanggan yang terfragmentasi.

Menurutnya, salah satu permasalahan kemacetan di pelabuhan misalnya, dapat terselesaikan melalui visibilitas digital, sehingga dapat diketahui secara real time, sehingga kemacetan dapat terhindarkan ketika salah satu dermaga tengah penuh. Kemudian, jika sudah terintegrasi, seharusnya kemacetan juga akan bisa terhindari. 

"Kalau proses manual, perusahaan logistik menengah ke bawah, dia enggak punya sistem, ujung-ujungnya manual juga, booking manual segala macam, akhirnya visibility-nya juga berkurang gitu. Jadi kami coba perbaiki atau coba ditambahkan yang diinginkan apa," terangnya, Kamis (8/5/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164380/ai-Oksj_large.jpg
Cari Kerja Susah, Ini 10 Pekerjaan yang Paling Rentan Digantikan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164386/ai-jeXh_large.jpg
5 Jenis Pekerjaan yang Dulu Diremehkan Kini Tahan Banting di Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/622/3124500/teknologi-IAhZ_large.jpg
Pengembangan AI di Industri Logistik, Bisa Efisiensi Operasional?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558//wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/16/3182442//arsene_wenger-R784_large.jpg
Lenovo Akan Bawa Solusi Berteknologi AI ke World Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182296//meta-7GVu_large.jpg
Meta Bakal Investasikan USD600 Miliar Kembangkan Pusat Data AI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement