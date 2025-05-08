Penggunaan AI di Sektor Logistik Pangkas Biaya, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Pemanfaatan teknologi digital hingga kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) dalam kegiatan logistik ternyata sangat membantu meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya logistik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi terbaru mutlak diperlukan.

Chief Operations Officer forwarder.ai Ferna Arga Wijaya mengungkapkan, pemanfaatan AI menjawab tiga masalah utama dalam aktivitas logistik, yakni visibilitas, proses manual, serta aktivitas pelanggan yang terfragmentasi.

Menurutnya, salah satu permasalahan kemacetan di pelabuhan misalnya, dapat terselesaikan melalui visibilitas digital, sehingga dapat diketahui secara real time, sehingga kemacetan dapat terhindarkan ketika salah satu dermaga tengah penuh. Kemudian, jika sudah terintegrasi, seharusnya kemacetan juga akan bisa terhindari.

"Kalau proses manual, perusahaan logistik menengah ke bawah, dia enggak punya sistem, ujung-ujungnya manual juga, booking manual segala macam, akhirnya visibility-nya juga berkurang gitu. Jadi kami coba perbaiki atau coba ditambahkan yang diinginkan apa," terangnya, Kamis (8/5/2025).