Tanggal 12 dan 13 Mei 2025 Ada Libur Apa?

JAKARTA - Tanggal 12 dan 13 Mei 2025 Ada libur apa? Memasuki bulan Mei tahun 2025, fokus mulai mengarah pada dua tanggal yang mencolok dalam kalender 12 Mei dan 13 Mei.

Kedua tanggal tersebut terletak di awal minggu dan dianggap sangat penting untuk merencanakan waktu libur atau kegiatan lainnya.

1. Libur Nasional

Banyak orang mulai mencari tahu mengenai status kedua hari tersebut, apakah termasuk dalam kategori libur nasional, cuti bersama, atau hari kerja biasa. Untuk menghindari kebingungan akibat informasi yang tidak jelas, sangat penting untuk merujuk kepada sumber resmi yang mengatur tentang hari libur nasional di tahun 2025, Kamis (8/5/2025).

Berdasarkan keputusan bersama tiga Menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2025, tanggal 12 Mei 2025 ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak 2569 BE.

Perayaan Waisak merupakan saat yang penting bagi umat Buddha untuk menghormati tiga peristiwa suci: kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama.