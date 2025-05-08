Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cari Pendanaan Infrastruktur, AHY Tawarkan Proyek Strategis ke Swasta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |22:44 WIB
Cari Pendanaan Infrastruktur, AHY Tawarkan Proyek Strategis ke Swasta
Menko AHY Cari Potensi Pendanaan Infrastruktur dengan Menggelar FGD. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas potensi pembiayaan sektor infrastruktur di Park Hyatt Jakarta, hari ini. 

Diskusi ini secara khusus difokuskan pada pencarian skema pendanaan yang saling menguntungkan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat, guna mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

“Mau infrastruktur yang sifatnya mendasar seperti jalan, jembatan, bendungan, kemudian juga perumahan rakyat, sampai dengan yang bisa dikategorikan berskala besar. Karena infrastruktur pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya, Kamis (8/5/2025). 

AHY merinci beberapa proyek infrastruktur yang sedang dijajaki skema pendanaannya, salah satunya adalah pembangunan proyek giant sea wall. Proyek ini dinilai strategis sebagai upaya pemerintah menjaga wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

“Contohnya bagaimana kita ingin memastikan wilayah utara Pulau Jawa ini terlindungi. Ada penguatan di wilayah pesisir utara dari ancaman bencana alam akibat penurunan muka tanah (land subsidence) atau banjir rob, yang kita tahu juga merupakan dampak dari perubahan iklim yang sering kali tidak bisa kita prediksi,” tambahnya.

AHY berharap melalui FGD ini akan ada perusahaan yang tertarik mendanai proyek-proyek tersebut, mengingat penurunan muka tanah yang terus terjadi setiap tahun dapat berdampak buruk jika tidak segera ditangani.

 

