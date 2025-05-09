Advertisement
HOME FINANCE

Gandeng Istana Kepresidenan Yogyakarta, Pegadaian Gelar Literasi Investasi

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |22:14 WIB
Gandeng Istana Kepresidenan Yogyakarta, Pegadaian Gelar Literasi Investasi
PT Pegadaian Kanwil XI Semarang berkolaborasi dengan Istana Kepresidenan Yogyakarta menggelar workshop literasi keuangan masyarakat. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian Kanwil XI Semarang berkolaborasi dengan Istana Kepresidenan Yogyakarta menggelar workshop bertajuk “Pilar Emas Abdi Negara: Emas dan Masa Depanmu, Edukasi Finansial untuk Generasi Cerdas” di Kantor Istana Kepresidenan Yogyakarta, pada Kamis (8/5/2025). 

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pegawai Istana dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman dan pemanfaatan emas sebagai instrumen investasi keuangan.

Pemimpin PT Pegadaian Kanwil XI Semarang, Edy Purwanto, menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas terjalinnya kerja sama ini. Dia menekankan pentingnya edukasi finansial di tengah perubahan zaman, terutama dalam hal pengelolaan dan investasi emas.

“Di era yang terus berubah dinamis, literasi keuangan terutama instrumen emas, menjadi kunci untuk membentuk generasi yang cerdas secara finansial. Melalui produk-produk seperti Tabungan Emas, Deposito Emas, Cicil Emas, dan Gadai Emas, Pegadaian membuka akses bagi masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan emas tanpa rasa cemas,” ujarnya.

Sebagai Bank Emas pertama di Indonesia, Pegadaian hadir sebagai pusat layanan keuangan berbasis emas yang terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap masyarakat dapat memahami bahwa emas bukan hanya sekadar aset, tetapi juga bagian dari strategi keuangan jangka panjang yang bijak.

