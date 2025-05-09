Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bursa Saham AS Menguat Usai AS-Inggris Capai Kesepakatan Dagang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |06:48 WIB
Bursa Saham AS Menguat Usai AS-Inggris Capai Kesepakatan Dagang
Bursa Saham AS Menguat Usai AS-Inggris Capai Kesepakatan Dagang (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat usai AS dan Inggris mencapai kesepakatan dagang. Indeks utama Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis.

Dow Jones Industrial Average naik 0,6% ke 41.368,57. S&P 500 menguat 0,58% ke 5.663,95, sementara NASDAQ Composite melesat 1,07% ke 17.928,14.

1. Kesepakatan AS-Inggris

Kesepakatan dagang antara AS dan Inggris yang digambarkan Trump sebagai ‘yang pertama dari negara lain’ iniu memicu harapan akan adanya gelombang baru perjanjian dagang. 

“Ini sangat konklusif dan kami pikir semua pihak akan senang,” kata Trump. “Banyak negara ingin membuat kesepakatan, dan banyak pula yang kecewa karena kami memilih Inggris lebih dulu,” ujarnya, dilansir Investing, Jumat (9/5/2025).

2. Tarif Impor AS

Berdasarkan kesepakatan tersebut, tarif 10% atas barang dari Inggris tetap diberlakukan di AS, namun Inggris sepakat menurunkan bea masuknya dari 5,1% menjadi 1,8% serta memberikan akses lebih luas untuk produk AS. 

Selain itu, impor baja dan aluminium dari Inggris akan dikecualikan dari tarif 25% yang diberlakukan AS.

“Kesepakatan ini membuka pasar yang luar biasa bagi kita,” tambah Trump.

Kesepakatan ini menjadi angin segar setelah pada April lalu Trump mengumumkan tarif balasan terhadap negara mitra dagang utama AS, sebelum akhirnya memberikan pengecualian 90 hari menyusul kritik keras dari berbagai pihak.

 

1 2
