Wall Street Menguat, China Buka Peluang Negosiasi Tarif dengan AS

JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan pasar ditopang oleh data ketenagakerjaan yang kuat serta sinyal positif dari China terkait kemungkinan negosiasi tarif dengan AS.

Tiga indeks utama Wall Street kompak mencatatkan kenaikan lebih dari 1%, dipimpin sektor keuangan (.SPSY), transportasi (.DJT), dan teknologi chip (.SOX).

Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 564,47 poin atau 1,39% ke level 41.317,43. S&P 500 (.SPX) menguat 82,49 poin atau 1,47% menjadi 5.686,63, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) melonjak 266,99 poin atau 1,51% ke posisi 17.977,73.

Kepala Keuangan dan Pasar di Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, menyebutkan bahwa laporan ketenagakerjaan terbaru memberikan harapan bahwa ekonomi AS cukup tangguh untuk menghadapi tekanan tarif dagang.

“Harapan akan pelonggaran lebih lanjut dalam kebuntuan antara AS dan Tiongkok semakin tinggi,” ujar Susannah, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (3/5/2025).

S&P 500 juga mencatat rekor, membukukan kenaikan selama sembilan sesi berturut-turut—terpanjang dalam lebih dari dua dekade. Perekonomian AS tercatat menambah lapangan kerja melebihi ekspektasi pada bulan lalu, sementara inflasi upah tercatat lebih rendah dari proyeksi, mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.