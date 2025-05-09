Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MRT Bakal Bangun Terowongan Kereta Bawah Tanah Terdalam di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |15:53 WIB
MRT Bakal Bangun Terowongan Kereta Bawah Tanah Terdalam di Indonesia
MRT Jakarta Bangun Terowongan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) telah meluncurkan mesin bor terowongan (tunnel boring machine) 1 CP202 yang akan membangun terowongan bawah tanah sepanjang 1.180 meter menghubungkan Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, hingga Stasiun Mangga Besar.

1. Pembangunan Terowongan

Pembangunan terowongan yang akan melintasi tiga stasiun ini akan dilakukan di kedalaman 27 meter di bawah tanah. Pembangunan ini sekaligus menjadi proyek terowongan bawah tanah terdalam di Indonesia.

"Hari ini kita bersama-sama menyaksikan terlampauinya milestone pembangunan MRT Jakarta Fase 2A untuk Contract Package 202 dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar. Peluncuran mesin bor bawah tanah nomor 1 ini akan menandai dimulainya tunnel bawah tanah sepanjang 1.180 meter," kata Gubernur Pramono Anung Wibodo dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menyampaikan bahwa TBM 1 akan membangun terowongan uptrack atau arah utara dari Stasiun Harmoni menuju Stasiun Mangga Besar.

"Diameter mesin ini mencapai sekitar 6,790 meter dengan panjang sekitar 11,950 meter. Bekerja setiap hari, TBM 1 mampu membangun sekitar 7,5-8 meter per hari. Untuk membangun tiga stasiun ini, kami akan menggunakan dua unit mesin bor terowongan," kata Tuhiyat.

 

