Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Ada Penerimaan CPNS 2025? Ini Jawabannya

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |20:05 WIB
Apakah Ada Penerimaan CPNS 2025? Ini Jawabannya
Apakah ada penerimaan CPNS 2025? Ini jawabannya. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Apakah ada penerimaan CPNS 2025? Ini jawabannya.

Informasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi kabar yang ditunggu masyarakat Indonesia. Pemerintah biasanya membuka rekrutmen CPNS setiap tahunnya.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai seleksi CPNS tahun 2025. Kepastian rekrutmen CPNS tahun depan menjadi isu hangat yang banyak diperbincangkan publik.

Lantas, apakah akan ada penerimaan CPNS 2025?

Banyak masyarakat mengkhawatirkan seleksi CPNS 2025 akan ditiadakan, mengingat proses seleksi CASN 2024 masih berlangsung karena mengalami beberapa kali pengunduran jadwal.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyanti, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan seleksi CPNS 2025.

Rini menjelaskan, saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penyelesaian proses seleksi CASN 2024 juga menjadi prioritas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182631//rupiah-uQ7M_large.jpg
Heboh Isu Gaji Pensiunan PNS Naik, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182344//sekolah_kedinasan-capH_large.jpg
5 Sekolah Kedinasan yang Cocok untuk Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340//cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751//pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178452//cpns-d0iT_large.jpg
Apakah Ada Pendaftaran PNS di 2026?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement