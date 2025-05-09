Apakah Ada Penerimaan CPNS 2025? Ini Jawabannya

JAKARTA – Apakah ada penerimaan CPNS 2025? Ini jawabannya.

Informasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi kabar yang ditunggu masyarakat Indonesia. Pemerintah biasanya membuka rekrutmen CPNS setiap tahunnya.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai seleksi CPNS tahun 2025. Kepastian rekrutmen CPNS tahun depan menjadi isu hangat yang banyak diperbincangkan publik.

Lantas, apakah akan ada penerimaan CPNS 2025?

Banyak masyarakat mengkhawatirkan seleksi CPNS 2025 akan ditiadakan, mengingat proses seleksi CASN 2024 masih berlangsung karena mengalami beberapa kali pengunduran jadwal.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyanti, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan seleksi CPNS 2025.

Rini menjelaskan, saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penyelesaian proses seleksi CASN 2024 juga menjadi prioritas.