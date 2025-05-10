Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumbangkan Rp1.651 Triliun, Ini Pesan Menyentuh Bill Gates

Ameiliani Putri , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |06:18 WIB
Sumbangkan Rp1.651 Triliun, Ini Pesan Menyentuh Bill Gates
Prabowo Subianto dan Bill Gates (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pendiri Microsoft dan filantropis dunia, Bill Gates, kembali menyalurkan dana hibah besar ke Indonesia. Melalui Yayasan Bill & Melinda Gates, Gates memberikan dana hibah senilai USD159 juta atau sekitar Rp2,6 triliun.

Dana ini dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar USD119 juta (Rp1,9 triliun), pertanian USD5 juta (Rp826 miliar), teknologi USD5 juta (Rp826 miliar), serta bantuan lintas sektoral senilai lebih dari USD28 juta (Rp462 miliar).

1. Total Donasi Global

Bill Gates mengungkapkan bahwa total donasi global yang telah ia salurkan sepanjang karier filantropinya mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.650 triliun. Angka tersebut nyaris setara dengan total perekonomian Bulgaria atau penjualan tahunan Tesla.

Sebagian besar dana filantropi Gates disalurkan melalui yayasan yang ia dirikan bersama mantan istrinya, Melinda Gates, dan diperkuat oleh donasi dari sahabatnya, Warren Buffett. Gates menyebut bahwa semangat berbagi telah tertanam dalam dirinya sejak kecil berkat nasihat sang ibu, yang mengatakan bahwa semakin besar kekayaan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menyumbangkannya.

 

Halaman:
1 2
