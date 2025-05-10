7 Band Terkenal Indonesia yang Punya Tarif Manggung Fantastis, dari Dewa 19 hingga Slank

7 Band Terkenal Indonesia yang Punya Tarif Manggung Fantastis, dari Dewa 19 hingga Slank! (Foto: Okezone)

JAKARTA - 7 band terkenal Indonesia yang punya tarif manggung fantastis. Band mahal ini kebanyakan adalah band-band terkenal seperti Dewa 19 hingga Slank. Indonesia tidak hanya kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, tetapi juga melahirkan berbagai band musik yang terkenal di kancah internasional.

Salah satu indikator kepopuleran mereka adalah tarif manggung yang fantastis, mencerminkan prestasi dan pengaruh mereka dalam industri musik global.

Dari panggung festival besar hingga konser eksklusif, beberapa band Indonesia telah berhasil menetapkan standar tinggi dalam hal tarif manggung mereka. Berikut perkiraan tarif manggung 7 band di Indonesia yang dirangkum, Sabtu (10/5/2025).

1. Dewa 19 - Perkiraan Rp500 Juta

Sebagai salah satu grup musik legendaris Tanah Air, Dewa 19 dikenal dengan tarif manggung yang mencapai Rp500 juta per show. Jika membawa vokalis era awal seperti Once Mekel atau Ari Lasso, harga yang dipatok bisa semakin tinggi.

2. NOAH - Perkiraan Rp400 Juta

Dengan enam album yang telah dirilis, termasuk kolaborasi terbaru dengan Ramengvrl dalam single Suara Dalam Kepala, NOAH termasuk salah satu band dengan bayaran termahal. Mereka biasa mematok Rp400 juta untuk sekali tampil di panggung.

3. Ungu - Perkiraan Rp350 Juta

Dibesut oleh Pasha (vokal) dan kawan-kawan, Ungu telah menghasilkan delapan album studio dan enam album religi. Untuk sekali manggung, band ini mematok tarif sekitar Rp350 juta.

4. Sheila On 7 - Perkiraan Rp370 Juta

Band asal Yogyakarta ini, yang terdiri dari Duta (vokal), Eross (gitar), dan kawan-kawan, termasuk dalam jajaran artis dengan bayaran tinggi. Mereka biasa dibayar Rp370 juta untuk sekali perform.