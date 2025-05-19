IHSG Turun Tipis ke 7.101 di Awal Perdagangan Pekan Ini

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pada awal perdagangan pekan ini. Pada pukul 09.00 WIB, indeks saham turun ke level 7.101 atau lebih rendah dari penutupan sebelumnya di level 7.106.

Kemudian, pada pukul 09.06 WIB, perdagangan Senin (19/5/2025), indeks bergerak turun 0,12% ke level 7.098. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 1,72 miliar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 116.130 kali.

1. Transaksi Saham

Sebanyak 167 saham tercatat turun, 252 saham naik, dan 200 saham stagnan.

Sektor teknologi turun 0,22%, sektor kesehatan turun 0,24%, sektor keuangan turun 0,45%, sektor properti turun 0,17%, dan sektor barang konsumsi siklikal turun 0,55%.

Sementara itu, sektor energi menguat 1,35%, sektor infrastruktur naik 0,09%, sektor bahan baku naik 1,08%, sektor transportasi naik 1,32%, sektor industri naik 0,24%, dan sektor barang konsumsi non-siklikal naik 0,20%.

2. Saham Top Gainers

Tiga saham yang masuk jajaran top gainers adalah:

- PT First Media Tbk (KBLV), naik 18,18% ke level Rp78

- PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), naik 16,49% ke level Rp113

- PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), naik 9,00% ke level Rp436