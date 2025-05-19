Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Naik ke Level 7.166, Cek Rekomendasi Saham Cuan Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |07:30 WIB
IHSG Diprediksi Naik ke Level 7.166, Cek Rekomendasi Saham Cuan Hari Ini
IHSG Diprediksi Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan tren penguatan pada awal pekan ini, dengan pergerakan di kisaran 7.100 hingga 7.166.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto melihat bahwa tren penguatan IHSG (strong uptrend) berhasil menembus level 7.100 pada perdagangan akhir pekan lalu.

"Kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi bergerak menguat dalam range 7.100–7.166," ujar William dalam analisisnya, Senin (19/5/2025).

Secara teknikal, William menyoroti bahwa penguatan IHSG terjadi tanpa menunjukkan tanda-tanda pelemahan (strong uptrend), dan indeks berhasil melewati level psikologis 7.100.

Ia juga mengingatkan bahwa pada 24 Januari 2025 lalu, IHSG sempat membentuk gap pada level 7.166. Level ini dinilai sebagai target teknikal terdekat sebelum IHSG membidik level 7.200.

William menyimpulkan bahwa IHSG menunjukkan kekuatan signifikan pada perdagangan akhir pekan lalu, didorong oleh aktivitas beli bersih (net buy) dari investor asing.

Saat ini, belum terlihat adanya indikasi jenuh beli (overbought) pada pergerakan IHSG. Penguatan pasar didominasi oleh sektor perbankan dan energi.

Namun, William menilai bahwa ini juga saat yang tepat untuk mulai mencari saham-saham yang masih tertinggal (laggards), mengingat kenaikan IHSG yang telah kembali ke atas level 7.000 belum diikuti oleh seluruh saham yang sempat terkoreksi sejak November 2024.

 

