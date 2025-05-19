Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 19 Mei

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |07:01 WIB
Ini Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 19 Mei
Ini Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 19 Mei. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada Senin, 19 Mei 2025. Sebelumnya, pada awal bulan ini, seluruh harga BBM resmi mengalami penurunan.

Pertamina menurunkan harga BBM mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah.

"Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM non-subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, beberapa waktu lalu.

Berikut ini adalah daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang berlaku hari ini, Senin (19/5/2025):

1. Harga BBM Pertamina:

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

Pertamax Green: Rp13.150 per liter

Pertamina Dex: Rp13.750 per liter

2. Harga BBM Shell:

Super: Rp12.730 per liter

V-Power: Rp13.170 per liter

V-Power Diesel: Rp13.180 per liter

V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184792//diskusi-DW35_large.jpg
Tak Hanya BBM, Ini Produksi Energi Kilang Pertamina yang Makin Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184585//bbm_pertalite-TIAk_large.jpg
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184567//bbm_di_spbu_swasta_langka-Culq_large.jpeg
Dirut Pertamina Akui Belum Ada Solusi soal Pemenuhan BBM SPBU Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184034//bobibos-x1CV_large.jpg
Siapa Penemu Bobibos, BBM Nabati yang Diklaim Mendekati RON 98? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184129//uns-fA8p_large.jpg
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184010//truk_pertamina-e9Ft_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pertamina Jamin Pasokan BBM Jelang Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement