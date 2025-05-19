Ini Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 19 Mei

Ini Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 19 Mei. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada Senin, 19 Mei 2025. Sebelumnya, pada awal bulan ini, seluruh harga BBM resmi mengalami penurunan.

Pertamina menurunkan harga BBM mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah.

"Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM non-subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, beberapa waktu lalu.

Berikut ini adalah daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang berlaku hari ini, Senin (19/5/2025):

1. Harga BBM Pertamina:

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

Pertamax Green: Rp13.150 per liter

Pertamina Dex: Rp13.750 per liter

2. Harga BBM Shell:

Super: Rp12.730 per liter

V-Power: Rp13.170 per liter

V-Power Diesel: Rp13.180 per liter

V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter