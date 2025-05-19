Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan Resmi Dilakukan Bulan Ini, Segini Besarannya

JAKARTA – Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan rencananya akan dilakukan pada Juni mendatang. Adapun jumlah pensiunan yang akan menerima gaji ke-13 mencapai 9,4 juta penerima.

"Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan," kata Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari keterangan Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu, Senin (19/5/2025).

Prabowo menegaskan bahwa gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

"Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran," ujar Presiden.

Sebagai informasi, gaji ke-13 merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas jasa-jasa mereka selama mengabdi kepada negara.