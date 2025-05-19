Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan Resmi Dilakukan Bulan Ini, Segini Besarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |07:22 WIB
Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan Resmi Dilakukan Bulan Ini, Segini Besarannya
Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan rencananya akan dilakukan pada Juni mendatang. Adapun jumlah pensiunan yang akan menerima gaji ke-13 mencapai 9,4 juta penerima.

"Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan," kata Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari keterangan Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu, Senin (19/5/2025).

Prabowo menegaskan bahwa gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

"Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran," ujar Presiden.

Sebagai informasi, gaji ke-13 merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas jasa-jasa mereka selama mengabdi kepada negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168//gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182631//rupiah-uQ7M_large.jpg
Heboh Isu Gaji Pensiunan PNS Naik, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538//pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363//pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652//pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178657//pns-9pjm_large.jpg
Cara Hitung Dana Pensiunan PNS Sesuai Masa Kerja, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement