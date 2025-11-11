Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Isu Gaji Pensiunan PNS Naik, Ini Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |06:02 WIB
Heboh Isu Gaji Pensiunan PNS Naik, Ini Faktanya
PT Taspen (Persero) telah mencairkan gaji pensiunan PNS mulai 1 November 2025. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Ada isu mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS pada bulan ini. PT Taspen (Persero) telah mencairkan gaji pensiunan PNS mulai 1 November 2025 dan langsung mentransfernya ke rekening penerima.

Pencairan gaji dilakukan untuk semua golongan pensiunan PNS, mulai dari Golongan I hingga IV, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur besaran pensiun sesuai golongan terakhir dan masa kerja saat masih aktif sebagai PNS.

Para pensiunan diimbau memastikan bahwa dokumen administrasi dan proses autentikasi telah lengkap agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan. Para pensiunan tidak perlu khawatir karena hak bulanan mereka tetap terjamin dan cair tepat waktu.

Taspen mempermudah proses autentikasi bagi peserta pensiun dengan memanfaatkan aplikasi Andal. Dengan fitur ini, peserta tidak perlu melakukan login maupun registrasi—cukup memasukkan Nomor Taspen (NOTAS), lalu melakukan swafoto (selfie) untuk verifikasi biometrik. Setelah proses selesai, peserta akan langsung menerima pesan konfirmasi “Proses Autentikasi Anda Berhasil.”

“Dengan inovasi autentikasi ini, kami ingin memastikan peserta pensiun dapat menerima hak mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Hanya dengan swafoto melalui aplikasi Andal by Taspen, mereka tidak lagi perlu datang ke kantor cabang,” kata Corporate Secretary Taspen, Henra.

Baca Selengkapnya: Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538//pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182344//sekolah_kedinasan-capH_large.jpg
5 Sekolah Kedinasan yang Cocok untuk Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340//cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751//pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363//pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement