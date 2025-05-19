Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbankan Cairkan Kredit Rp160,41 Triliun ke Industri Tekstil

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |09:00 WIB
Perbankan Cairkan Kredit Rp160,41 Triliun ke Industri Tekstil
Pembiayaan perbankan kepada pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencapai Rp160,41 triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan perbankan kepada pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencapai Rp160,41 triliun per Maret 2025. Angka tersebut hanya sebesar 2,03% dari total kredit perbankan nasional, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pelaku perbankan dan industri TPT untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

“Sinergi antara industri perbankan dengan pelaku industri TPT perlu diperkuat agar penyaluran pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dian menegaskan, sektor jasa keuangan, khususnya perbankan berperan penting sebagai enabler (pendukung) dalam memperkuat pembiayaan dan struktur bisnis industri TPT.

Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa perluasan akses pembiayaan harus dibarengi dengan penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Industri Tekstil Dihadapi Banyak Tantangan

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa industri TPT nasional masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu.

Menurutnya, tantangan tersebut perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184793//tekstil-ERNK_large.jpg
Mengintip Kekuatan Industri Tekstil Hadapi Tekanan Produk Impor dan Harga Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134//uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3182039//grafik-3aSX_large.jpg
OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga di Tengah Perlambatan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181437//saham-RDTg_large.jpg
Peringatan CEO Bank-Bank Besar Guncang Pasar Saham AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181280//menkeu_purbaya-5yWp_large.jpg
Purbaya Siapkan Strategi Besar untuk Industri Tekstil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement