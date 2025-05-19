Perbankan Cairkan Kredit Rp160,41 Triliun ke Industri Tekstil

Pembiayaan perbankan kepada pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencapai Rp160,41 triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan perbankan kepada pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencapai Rp160,41 triliun per Maret 2025. Angka tersebut hanya sebesar 2,03% dari total kredit perbankan nasional, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pelaku perbankan dan industri TPT untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

“Sinergi antara industri perbankan dengan pelaku industri TPT perlu diperkuat agar penyaluran pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dian menegaskan, sektor jasa keuangan, khususnya perbankan berperan penting sebagai enabler (pendukung) dalam memperkuat pembiayaan dan struktur bisnis industri TPT.

Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa perluasan akses pembiayaan harus dibarengi dengan penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Industri Tekstil Dihadapi Banyak Tantangan

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa industri TPT nasional masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu.

Menurutnya, tantangan tersebut perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah.