Sektor Jasa Keuangan Tangguh Sepanjang 2025, Ini Buktinya

Sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 di tengah dinamika global dan domestik. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 di tengah dinamika global dan domestik. Kondisi ini membuat sejumlah indikator bergerak positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan, indeks sempat mengalami tekanan pada akhir Triwulan I akibat sentimen negatif perdagangan global. Namun, indeks mampu pulih dan kembali memasuki tren penguatan.

"Setelah periode volatilitas tersebut, IHSG menunjukkan resiliensi yang tinggi, bahkan mencatat beberapa kali rekor tertinggi sepanjang 2025," ujarnya dalam konferensi pers RDKB, Kamis (11/12/2025).

Ia menambahkan pemulihan tersebut turut ditopang oleh sejumlah kebijakan yang dikeluarkan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Beberapa kebijakan yang diambil meliputi buyback tanpa RUPS, penyesuaian batasan trading halt, serta penerapan asymmetric auto rejection.

Sedianya, IHSG telah menguat 22,9 persen secara year-to-date (YTD) per Rabu (10/12). Hingga Kamis (11/12) pukul 15:01 WIB, indeks tertekan 1,10 persen ke 8.605,29.

OJK mencatat perekonomian Indonesia cukup solid dengan kondisi ekonomi triwulan III tumbuh 5,04 persen year-on-year dan indeks PMI manufaktur tetap berada di zona ekspansi.