Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sektor Jasa Keuangan Tangguh Sepanjang 2025, Ini Buktinya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |17:10 WIB
Sektor Jasa Keuangan Tangguh Sepanjang 2025, Ini Buktinya
Sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 di tengah dinamika global dan domestik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 di tengah dinamika global dan domestik. Kondisi ini membuat sejumlah indikator bergerak positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan, indeks sempat mengalami tekanan pada akhir Triwulan I akibat sentimen negatif perdagangan global. Namun, indeks mampu pulih dan kembali memasuki tren penguatan.

"Setelah periode volatilitas tersebut, IHSG menunjukkan resiliensi yang tinggi, bahkan mencatat beberapa kali rekor tertinggi sepanjang 2025," ujarnya dalam konferensi pers RDKB, Kamis (11/12/2025).

Ia menambahkan pemulihan tersebut turut ditopang oleh sejumlah kebijakan yang dikeluarkan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Beberapa kebijakan yang diambil meliputi buyback tanpa RUPS, penyesuaian batasan trading halt, serta penerapan asymmetric auto rejection.

Sedianya, IHSG telah menguat 22,9 persen secara year-to-date (YTD) per Rabu (10/12). Hingga Kamis (11/12) pukul 15:01 WIB, indeks tertekan 1,10 persen ke 8.605,29.

OJK mencatat perekonomian Indonesia cukup solid dengan kondisi ekonomi triwulan III tumbuh 5,04 persen year-on-year dan indeks PMI manufaktur tetap berada di zona ekspansi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189246//ihsg-NHmd_large.jpg
IHSG Merosot ke 8.620 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189243//grafik-DJn5_large.jpg
OJK Waspadai Risiko Fiskal dan Besaran Bunga Obligasi di Tengah Stabilitas Ekonomi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189182//ihsg_sesi_i-l1pL_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,31 Persen ke 8.673
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189147//ihsg_dibuka_menguat-yZ5v_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.764
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3189030//ihsg-SA9t_large.jpg
IHSG Menguat 0,51% ke 8.700 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974//ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement