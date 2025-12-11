Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Waspadai Risiko Fiskal dan Besaran Bunga Obligasi di Tengah Stabilitas Ekonomi Dunia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:27 WIB
OJK Waspadai Risiko Fiskal dan Besaran Bunga Obligasi di Tengah Stabilitas Ekonomi Dunia
Tekanan risiko fiskal dan arah kebijakan moneter dinilai tetap membayangi prospek tahun depan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ekonomi global berada pada fase stabil menuju akhir 2025. Meski demikian, tekanan risiko fiskal dan arah kebijakan moneter dinilai tetap membayangi prospek tahun depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, stabilitas global terlihat dari aktivitas manufaktur di sejumlah negara maju yang kembali berada pada zona ekspansi.

"Perekonomian global relatif stabil yang ditandai dengan aktivitas manufaktur global berada di zona ekspansi," ujarnya dalam konferensi pers RDKB, Kamis (11/12/2025).

Namun, ia menekankan bahwa sentimen pasar menuju 2026 masih berhati-hati. Mahendra menyebut risiko fiskal dan kenaikan imbal hasil/yield obligasi jangka panjang menjadi perhatian utama pelaku pasar di berbagai negara.

Di Amerika Serikat, dinamika ekonomi dinilai menunjukkan kondisi yang beragam. Penutupan pemerintahan/shutdown selama 43 hari memberikan tekanan tambahan terhadap aktivitas ekonomi, sementara pasar tenaga kerja mulai termoderasi.

"The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis points namun tetap memberikan sinyal hawkish di tengah tekanan fiskal," kata Mahendra.

Dari China, sejumlah indikator permintaan dinilai masih lemah. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III melambat, sementara konsumsi rumah tangga tertahan.

Mahendra menyampaikan penjualan ritel dan sektor properti juga mencatat perlambatan yang menambah tantangan pemulihan ekonomi negara tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189045//grafik-N4io_large.jpg
Tekanan Ekonomi 2026 Diprediksi Lebih Berat Dibanding Perang Dagang dan Covid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187601//saham-bh83_large.jpg
OJK Pede Penghimpunan Dana Lewat IPO hingga Rights Issue Bisa Capai Rp220 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183394//ekonomi_2026-s3WT_large.jpg
Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo 2026: Tidak Ada Uang Menganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3182039//grafik-3aSX_large.jpg
OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga di Tengah Perlambatan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181447//grafik-bQK2_large.jpg
Ekonomi 2026 Penuh Dinamika, Dunia Usaha Siapkan Strategi Sejak Dini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement