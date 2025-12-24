Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Guyur Rp2 Triliun untuk Industri Tekstil dan Furnitur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |06:57 WIB
Purbaya Guyur Rp2 Triliun untuk Industri Tekstil dan Furnitur
Purbaya Guyur Rp2 Triliun untuk Industri Tekstil dan Furnitur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana pembiayaan sebesar Rp2 triliun untuk mendukung industri tekstil dan furnitur nasional. Dana stimulus ini disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Purbaya menjelaskan, pengusaha di kedua sektor tersebut sebelumnya mengajukan kebutuhan modal mencapai Rp16 triliun. Meskipun saat itu kapasitas pemerintah masih terbatas di angka Rp200 miliar, kini pemerintah telah berhasil mengamankan anggaran yang jauh lebih besar.

"Sekarang kita siapkan Rp2 triliun untuk tadi perusahaan tekstil maupun furniture," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Salah satu keunggulan dari skema pembiayaan ini adalah tingkat suku bunga yang sangat kompetitif, yakni sebesar 6 persen. Angka ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang selama ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan bunga rendah dari perbankan komersial.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191561/purbaya-Zv4V_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang, Purbaya: Gambaran Ekonomi Kita Slow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191514/menkeu_purbaya-tNX0_large.jpg
Purbaya Siapkan Anggaran Rp120 Miliar untuk Selamatkan PLTSa Benowo dari Gulung Tikar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191499/menkeu_purbaya-lMns_large.jpg
Marak PHK, Purbaya Tegaskan Tak Ada Paket Stimulus Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191480/menkeu_purbaya-YvqH_large.JPG
Purbaya Sebut Satgas P2SP Kantongi 10 Aduan, dari Sektor Energi hingga Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191300/menkeu_purbaya_ucapkan_hari_ibu-DbLa_large.JPG
Pesan Purbaya di Hari Ibu: Enggak Usah Takut, Ekonomi akan Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190799/purbaya-vH4l_large.jpeg
3 Fakta Purbaya Puji Bea Cukai: Aktif Razia, Sulit Disogok Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement