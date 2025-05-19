Harga Emas Antam Naik Rp23 Ribu, Nyaris Rp1,9 Juta per Gram

Harga emas batangan Antam naik pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik hari ini, Senin (19/5/2025), sebesar Rp23.000 menjadi Rp1.894.000 per gram. Kenaikan ini juga diikuti oleh harga buyback (harga jual kembali), yang naik Rp23.000 ke level Rp1.738.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp997.000

Emas 1 gram: Rp1.894.000

Emas 2 gram: Rp3.728.000

Emas 3 gram: Rp5.567.000

Emas 5 gram: Rp9.245.000

Emas 10 gram: Rp18.435.000