HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Future Fund Australia, Danantara Siap Perluas Investasi Global

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |11:59 WIB
Gandeng Future Fund Australia, Danantara Siap Perluas Investasi Global
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani Jelaskan Soal Kerjasama dengan Future Fund Australia. (Foto: Okezone.com/iNews)
JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjalin kerja sama strategis dengan Future Fund Australia guna memperkuat posisi investasi di tingkat global. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah fasilitasi dari Future Fund Australia terhadap keanggotaan Danantara Indonesia dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), yang diharapkan membuka peluang kerja sama internasional lebih luas.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut dukungan keanggotaan dari Australia dan meyakini kerja sama strategis dengan Future Fund Australia akan semakin memperkuat posisi Danantara Indonesia dalam ekosistem investasi global.

“Kami menyambut dengan penuh apresiasi dukungan Pemerintah Australia terhadap Danantara Indonesia,” ujar Rosan, dikutip dari Antara, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan bahwa keanggotaan dalam IFSWF yang dapat memfasilitasi kemitraan strategis dengan Future Fund Australia merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Danantara Indonesia sebagai mitra investasi global yang kredibel.

“Kami meyakini, kemitraan dengan institusi investasi global seperti Future Fund akan membuka peluang baru untuk pembiayaan proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” lanjut Rosan.

Rosan memastikan bahwa Danantara Indonesia akan selalu berkomitmen menjadi katalis pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terus membuka diri terhadap kerja sama dengan mitra global dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju.

 

