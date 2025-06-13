Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Petinggi IKN Mundur dan Pilih Jadi Direksi Pertamina, Kepala Otorita Buka Suara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |09:35 WIB
Petinggi IKN Mundur dan Pilih Jadi Direksi Pertamina, Kepala Otorita Buka Suara
Petinggi IKN Mundur dan Pilih Jadi Direksi Pertamina, Kepala Otorita Buka Suara (Foto: Basuki/Okezone)
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan keberlanjutan pembangunan dan investasi di IKN akan terus berlangsung pasca pengunduran diri Deputi Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono. 

Basuki menyampaikan apresiasi atas kontribusi Agung Wicaksono yang telah berperan penting dalam menggerakkan iklim investasi di IKN.

"Masyarakat dan investor tidak perlu khawatir, karena pembangunan IKN akan terus berjalan. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses investasi dan pembangunan tidak terganggu, didukung oleh sistem yang sudah terbentuk dan semangat kolaborasi yang kuat dari seluruh tim," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/6/2025). 

1. Investasi di IKN

Basuki menjelaskan, saat ini investasi senilai lebih dari Rp65 triliun berhasil digerakkan. Pencapaian signifikan juga terlihat pada skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah berhasil mencapai tahap persetujuan dari Menteri Keuangan, menandakan kepercayaan tinggi pemerintah pada model pembiayaan IKN.

Mantan Menteri PUPR itu menambahkan, ekosistem kehidupan di IKN pun telah mulai terbentuk secara nyata. Sebagai contoh, pada akhir pekan lalu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melakukan soft launching Hotel Qubika, salah satu realisasi investasi swasta langsung yang ada. 

Kehadiran hotel ini menambah fasilitas kehidupan di IKN yang tidak hanya mendukung sektor pariwisata dan kuliner (leisure dan F&B), tetapi juga untuk kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

 

