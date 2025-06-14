Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bantuan Pangan Beras 10 Kg Disalurkan, Prioritas Indonesia Timur

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |18:26 WIB
Bantuan Pangan Beras 10 Kg Disalurkan, Prioritas Indonesia Timur
Bantuan Pangan Beras 10 Kg Siap Disalurkan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) siap disalurkan. Bantuan tersebut akan diberikan selama 2 bulan ke depan.

Menurut Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, penyaluran bantuan pangan beras ini diprioritaskan untuk wilayah yang sangat membutuhkan, terutama di kawasan Indonesia timur. 

Bantuan ini akan lebih tepat sasaran karena berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini telah melalui verifikasi lapangan terhadap 16,5 juta dari total 18,3 juta KPM. 

“Program ini menyasar daerah-daerah yang memang perlu seperti Indonesia timur. Paling bagus one shoot supaya lebih efisien,” ujar Arief, Sabtu (14/6/2025). 

Di samping itu, pemerintah bersama Bulog pun berkomitmen senantiasa menjaga kualitas beras yang dibagikan ke masyarakat. Tidak boleh ada komplain terkait kualitas beras yang diterima oleh KPM.

 

Telusuri berita finance lainnya
