HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Deddy Corbuzier Hampir Rp1 Triliun, Ada Tanah hingga Mobil Miliaran Rupiah

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |08:16 WIB
Harta Deddy Corbuzier Hampir Rp1 Triliun, Ada Tanah hingga Mobil Miliaran Rupiah
Harta kekayaan Deddy Corbuzier. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Harta kekayaan Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Sosial, dan Hubungan Masyarakat, Deddy Corbuzier menjadi perhatian publik. Total kekayaannya hampir mencapai Rp1 triliun. 

Peran baru ini tidak hanya menyoroti kapasitasnya dalam ranah pemerintahan, tetapi juga secara tidak langsung mengungkap detail mengenai aset pribadinya.

Sebagai konsekuensi dari penunjukan tersebut, setiap pejabat negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Deddy Corbuzier, sebagai figur publik yang kini mengemban jabatan strategis, telah memenuhi kewajiban tersebut. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya telah diserahkan sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan data yang tercantum dalam LHKPN tersebut, yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2025, terungkap bahwa total kekayaan Deddy Corbuzier mencapai nominal yang sangat substansial. 

Angka ini mencerminkan keberhasilan dan diversifikasi sumber pendapatannya selama ini.

Secara spesifik, nilai kekayaan yang dilaporkan adalah sebesar Rp953.021.579.571. Jumlah ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier berada pada ambang batas satu triliun rupiah, sebuah capaian finansial yang sangat impresif.

 

Halaman:
1 2
