HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |19:23 WIB
MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 
MNC Leasing menjalin kerja sama pembiayaan dengan PT Bank SBI Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)




JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) menjalin kerja sama pembiayaan dengan PT Bank SBI Indonesia. Kolaborasi memperluas akses pembiayaan di sektor produktif, khususnya untuk pembiayaan berbasis aset (asset-based financing) di sektor alat berat, trucking, dan mesin-mesin pendukung lainnya.

Direktur MNC Leasing Henri Gunawan mengatakan, kerja sama ini menjadi kehormatan bagi pihaknya, mengingat Bank SBI merupakan salah satu bank besar di Asia. Dia menyebut sinergi ini sebagai bentuk dukungan konkret untuk memperluas kapasitas pembiayaan MNC Leasing.

“Karena Bank SBI salah satu bank terbesar di Asia. Jadi, saya pikir ini bentuk support untuk kita pembiayaan lebih luas lagi,” ujar Henri saat ditemui di iNews Tower Jakarta, Senin (16/6/2025). 

Dengan jaringan cabang yang luas di berbagai daerah, MNC Leasing akan menyalurkan pembiayaan dari Bank SBI ke berbagai wilayah yang menjadi basis komunitas pelaku usaha alat berat dan logistik.

“Kita mempunyai cukup banyak cabang di Kalimantan, di Sumatera, dan di Sulawesi. Jadi, justru kerjasama ini adalah kerjasama yang saling melengkapi,” jelasnya.

Henri menegaskan, sektor yang akan disasar melalui kolaborasi ini mencakup pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur, yang dinilai sebagai sektor-sektor produktif dan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah.

Usai penandatanganan kerja sama, Henri menyebut MNC Leasing akan segera mempercepat penyaluran dana.

“Langkah selanjutnya tentu saja kita akan disburse secepat mungkin. Harapannya tentu saja ini adalah per step Rp50 miliar. Kalau kami bisa lakukan ini dengan baik, Insya Allah another tranch akan lebih besar lagi dari ini,” katanya.

 

