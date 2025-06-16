Bertemu Kepala BGN, Ketum Kadin Berkomitmen Bangun 1.000 Dapur Makan Bergizi

Pertemuan Ketua Umum Kamar Dagang bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Foto; Okezone.com/Kadin)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, hari ini. Anindya menegaskan bahwa Kadin akan ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun 1.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur bergizi.

“Tadi kami update, kami melaporkan perkembangan MBG Gotong Royong Kadin, di mana antusiasmenya luar biasa. Tadi kita bicara bahwa Kadin berniat untuk ikutan 1.000 titik , dan kita akan mulai dengan pilot project,” kata Anindya, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, Kadin menargetkan pilot project bisa dimulai sebelum 17 Agustus 2025, lengkap dengan buku panduan.

Dirinya juga berharap inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan gizi nasional, tapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.

“Ini bisa membuat pemberdayaan masyarakat juga jelas dari sisi dunia usaha, lalu juga pelanggan kerja, dan yang paling penting ya untuk masa depan generasi kita,” ujarnya.

Terkait tantangan dalam sektor pangan dan gizi, Anindya menyatakan bahwa upaya BGN dalam membangun 30 ribu titik dapur SPPG adalah langkah besar yang perlu mendapat dukungan luas. Untuk itu ia menyebut Kadin akan ikut membantu BGN untuk mewujudkan target tersebut.

“Tugasnya itu untuk mencapai 30 ribu titik bukan hal yang kecil dan kelihatannya bisa on target, dan bisa membuat 80 juta anak lebih, dan ibu menyusui, ibu mengandung itu penuhi. Jadi dari Kadin tentu kami akan membantu apa pun yang kami bisa, dan tentu dengan tertib aturan dan mengikuti tata kelola yang baik,” tegasnya.

Anindya mengungkap bahwa Kadin akan mengerahkan kekuatan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan dapur bergizi, termasuk melibatkan UMKM dalam aspek pendanaan.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kontribusi dunia usaha yang dinilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional tersebut.

“Saya melihat Kadin merupakan bagian penting dari program MBG, karena sebetulnya kita tahu bahwa kunci sukses MBG itu ada tiga ya, satu anggaran, dua SDM, tiga infrastruktur,” ungkap Dadan.