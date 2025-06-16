Panduan Buka Rekening BRI, BNI, BTN dan Mandiri Secara Online untuk Terima BSU Rp600 Ribu di 2025

JAKARTA - Panduan buka rekening BRI, BNI, BTN dan Mandiri secara online untuk terima BSU Rp600 ribu di 2025. Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk periode Juni–Juli 2025.

Salah satu syarat utama pencairannya adalah memiliki rekening aktif di bank Himbara. Jika belum punya, tenang saja, pembukaan rekening bisa dilakukan secara online dengan mudah.

BSU 2025 diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dan yang masih terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per April 2025. Bantuan sebesar Rp600.000 ini disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): BRI, BNI, BTN, Mandiri. Alternatif lainnya, pencairan bisa dilakukan secara tunai melalui Kantor Pos lewat layanan PosPay.

Agar bantuan bisa diterima tanpa hambatan, calon penerima harus memiliki rekening aktif di salah satu bank tersebut. Bagi yang belum punya, berikut langkah-langkah membuka rekening secara online tanpa perlu ke kantor cabang.

Cara Membuka Rekening Bank Himbara secara Online

1. BRI – Lewat Aplikasi BRImo

Unduh aplikasi BRImo di Play Store atau App Store.

Pilih menu “Belum Punya Rekening BRI”.

Tentukan jenis tabungan dan cabang yang diinginkan.

Unggah e-KTP dan isi data pribadi.

Verifikasi lewat SMS OTP dan email.

Lakukan verifikasi wajah (selfie).

Buat username, password, dan PIN.

Setelah semua langkah selesai, rekening langsung aktif.

2. BNI – Lewat BNI Mobile Banking

Unduh aplikasi BNI Mobile Banking.

Klik “Buka Rekening BNI” dan pilih jenis tabungan (umumnya Taplus).

Siapkan e-KTP, NPWP (jika ada), dan tanda tangan di atas kertas putih.

Lengkapi data, verifikasi selfie, dan dokumen.

Setelah muncul nomor rekening dan kartu debit virtual, lakukan setoran awal minimal Rp50.000.

3. BTN – Lewat BTN Digital

Unduh aplikasi BTN Digital atau BTN Mobile Banking.

Pilih menu “Daftar” > “Buka Rekening Baru”.

Unggah e-KTP dan isi data sesuai KTP.

Masukkan OTP yang dikirim via SMS/email.

Isi informasi pekerjaan dan penghasilan (boleh dikosongkan jika tidak bekerja).

Buat ID pengguna dan kata sandi, lalu verifikasi wajah.

Info rekening akan dikirim lewat email setelah proses selesai.

4. Mandiri – Lewat Livin’ by Mandiri

Unduh aplikasi Livin’ by Mandiri.

Pilih opsi “Belum Punya Rekening” > “Buka Tabungan”.

Unggah e-KTP dan foto identitas dengan jelas.

Lengkapi data diri, termasuk NIK, nama ibu kandung, nomor HP, dan email.

Verifikasi via SMS OTP dan email.

Buat password, PIN, dan ID pengguna.

Setelah data dikonfirmasi, rekening akan langsung aktif.