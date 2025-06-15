Update Data Verifikasi Penerima BSU 2025 Rp600.000, Cek di Sini

JAKARTA - Proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima BSU 2025 agar tepat sasaran. Dalam BSU 2025, ditargetkan 17,3 juta pekerja mendapatkan BSU Rp600.000 dengan total anggaran Rp10 triliun.



Namun, sejumlah calon penerima melaporkan bahwa status pencairan bantuan masih tertahan pada tahap “Data dalam Proses Verifikasi dan Validasi” meskipun mereka telah memenuhi seluruh kriteria.



Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan BSU 2025 Rp600.000, Jakarta, Minggu (15/6/2025):



1. Pahami Penyebab Status Verifikasi



Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menjelaskan bahwa status ini muncul karena sistem masih melakukan pemadanan data peserta dengan kriteria program BSU sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Proses ini melibatkan pemeriksaan status kepesertaan, kecocokan gaji, hingga pengecekan data rekening.



2. Cek Berkala Lewat Aplikasi dan Situs Resmi



Peserta diimbau untuk secara rutin mengecek status melalui:

- Situs resmi: bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

- Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Update paling cepat akan tampil saat data telah valid dan lolos verifikasi.



3. Pastikan Data Rekening dan Identitas Sudah Tepat



Tips mempercepat proses:

- Gunakan rekening Himbara atau BSI aktif dengan nama sesuai NIK.

- Periksa kembali input data seperti NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email dan nomor HP aktif.



4. Proses Antrean Verifikasi



Durasi verifikasi bervariasi, umumnya memakan waktu beberapa hari hingga 1-3 minggu kerja, tergantung banyaknya data yang masuk dan kecepatan sistem lembaga terkait.



5. Hubungi Layanan Resmi



Jika status bertahan lebih dari seminggu hingga satu bulan, peserta bisa:

- Menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan (175)

- Bertanya ke HRD perusahaan

- Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat



6. Coba Setelah Jam Tidak Sibuk



Apabila mendapati situs Kemnaker bsu.kemnaker.go.id sulit diakses, sebaiknya coba login pada jam-jam tidak sibuk (malam/dini hari) dan gunakan browser atau perangkat berbeda.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, calon penerima bisa memastikan status verifikasi berjalan lancar dan segera mendapat notifikasi berwarna hijau “Verifikasi Berhasil” sebelum dana dicairkan.



Meskipun status “proses verifikasi” menunjukkan masih adanya tahap pemeriksaan, bukan berarti dana tidak cair, namun peserta perlu rutin memantau dan memastikan semua data sudah benar. Jika verifikasi tertunda, gunakan saluran resmi untuk menanyakan kendala yang terjadi.