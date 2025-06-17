Ikuti Badai Emas Pegadaian 2025, Bawa Pulang Emas 1 Kg dan Paket Haji!

SEMARANG - PT Pegadaian kembali meluncurkan program loyalitas tahunan bertajuk Badai Emas Pegadaian 2025. Program ini menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah setia sekaligus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Program berlangsung selama delapan bulan, mulai Mei hingga Desember 2025, dan dibagi dalam dua periode undian. Sejumlah hadiah disiapkan untuk mendukung kebutuhan nasabah, mulai dari investasi, usaha, gaya hidup, hingga ibadah.

"Program Badai Emas Pegadaian 2025 diharapkan memberikan semangat baru bagi nasabah untuk terus meningkatkan transaksi digital," kata Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil XI Semarang, Edy Purwanto, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi nyata atas kepercayaan nasabah terhadap produk gadai, pembiayaan non-gadai, dan layanan Bank Emas.

Pegadaian menghadirkan hadiah sesuai kategori kebutuhan nasabah. Untuk kategori investasi, hadiah berupa tabungan emas 1 kilogram, 12 emas batangan Galeri24 masing-masing 124 gram dan 400 tabungan emas masing-masing 1,24 gram.