Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ikuti Badai Emas Pegadaian 2025, Bawa Pulang Emas 1 Kg dan Paket Haji!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:38 WIB
Ikuti Badai Emas Pegadaian 2025, Bawa Pulang Emas 1 Kg dan Paket Haji!
Pegadaian Kanwil XI Semarang. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

SEMARANG - PT Pegadaian kembali meluncurkan program loyalitas tahunan bertajuk Badai Emas Pegadaian 2025. Program ini menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah setia sekaligus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Program berlangsung selama delapan bulan, mulai Mei hingga Desember 2025, dan dibagi dalam dua periode undian. Sejumlah hadiah disiapkan untuk mendukung kebutuhan nasabah, mulai dari investasi, usaha, gaya hidup, hingga ibadah.

"Program Badai Emas Pegadaian 2025 diharapkan memberikan semangat baru bagi nasabah untuk terus meningkatkan transaksi digital," kata Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil XI Semarang, Edy Purwanto, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi nyata atas kepercayaan nasabah terhadap produk gadai, pembiayaan non-gadai, dan layanan Bank Emas.

Pegadaian menghadirkan hadiah sesuai kategori kebutuhan nasabah. Untuk kategori investasi, hadiah berupa tabungan emas 1 kilogram, 12 emas batangan Galeri24 masing-masing 124 gram dan 400 tabungan emas masing-masing 1,24 gram.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190873//dirut_pgn_turun_langsung_serahkan_bantuan_bencana_aceh_dan_sumut-rHlM_large.jpeg
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190868//pgn_sor_ii_perkuat_peran_strategis_pelayanan_gas_bumi-8noC_large.jpeg
PGN SOR II Perkuat Peran Strategis Pelayanan Gas Bumi di Jawa Bagian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190865//pgn_solution_raih_apresiasi_produktivitas_paramakarya-h9O5_large.jpeg
PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/25/3190867//nusantara_regas_resmikan_rumah_pelestarian_penyu_di_pulau_harapan-nVoF_large.jpeg
Nusantara Regas Resmikan Rumah Pelestarian Penyu di Pulau Harapan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement