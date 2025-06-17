Advertisement
HOME FINANCE

Selamat! Pertamina Raih Posisi Ketiga dalam Fortune Southeast Asia 500

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |15:37 WIB
Selamat! Pertamina Raih Posisi Ketiga dalam Fortune Southeast Asia 500
PT Pertamina (Persero) berhasil mempertahankan posisi tiga besar perusahaan di Asia Tenggara dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 2025. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) berhasil mempertahankan posisi tiga besar perusahaan di Asia Tenggara dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 2025. Peringkat ini menjadikan Pertamina sebagai perusahaan Indonesia terbaik dalam daftar ranking tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa keberhasilan Pertamina mempertahankan peringkat ketiga tersebut mencerminkan kinerja perusahaan yang positif, berkat strategi bisnis yang matang dan inovasi berkelanjutan.

Menurut Fadjar, di tahun kedua pemeringkatan tersebut, dengan kinerja positif sepanjang 2024, Pertamina dinilai sebagai salah satu perusahaan terbaik yang memainkan peran penting dalam rantai pasokan global.

Pada tahun tersebut, Pertamina membukukan pendapatan sebesar 75,33 miliar Dolar AS atau sekitar Rp1.194 triliun, dengan EBITDA mencapai 10,79 miliar Dolar AS (Rp171,04 triliun) dan laba bersih sebesar 3,13 miliar Dolar AS (Rp49,54 triliun).

“Kinerja keuangan Pertamina ditopang oleh kinerja operasional yang terus tumbuh di seluruh lini bisnis perusahaan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
