Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Take Profit dalam Investasi Saham Secara Otomatis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |09:40 WIB
<i>Take Profit</i> dalam Investasi Saham Secara Otomatis
{Take Profit} dalam Investasi Saham Secara Otomatis (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam dunia investasi saham, salah satu strategi penting yang perlu dipahami oleh para investor adalah take profit. Meskipun terlihat sederhana, take profit memiliki peran besar dalam mengelola risiko dan memastikan keuntungan yang telah diperoleh tidak kembali hilang akibat pergerakan harga pasar yang fluktuatif. 

Take profit adalah strategi untuk menjual saham ketika harga telah mencapai target keuntungan yang diinginkan. Tujuannya adalah mengamankan keuntungan sebelum pasar berbalik arah dan menyebabkan potensi kerugian. Investor pemula mungkin masih bingung kapan saat yang tepat untuk melakukan take profit. 

MotionTrade telah merangkum 3 hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan take profit saham, yaitu:

1. Berdasarkan Target Persentase Keuntungan
Saat investor membeli saham, maka tentukan juga target harga jual. Ketika harga sudah mencapai target untuk meraih keuntungan, maka lakukan take profit. Misalnya, menetapkan untuk take profit jika saham sudah naik 15% dari harga beli.

2. Menggunakan Analisis Teknikal
Banyak investor menggunakan indikator seperti resistance level, moving average, atau Fibonacci retracement untuk menentukan titik take profit yang ideal. Apabila saham yang dimiliki sedang naik dan saham tersebut memiliki potensi untuk koreksi atau turun, Anda bisa melakukan take profit terlebih dahulu kemudian beli saham kembali setelah terkoreksi. 

3. Melihat Fundamental Saham dan Sentimen Pasar
Bila ada berita positif atau laporan keuangan yang mendorong harga naik, investor bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk take profit.  Investor bisa take profit dengan menjual saham yang sudah naik, terutama jika IHSG mulai tinggi atau muncul sentimen negatif yang berpotensi memicu koreksi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement