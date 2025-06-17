Harga Emas Pegadaian Hari Ini 17 Juni 2025, dari Antam, UBS dan Galeri24

JAKARTA - Harga emas di Pegadaian kembali mengalami kenaikan hari ini, Selasa (17/6/2025). Harga tiga produk emas yang mencakup emas Antam, Galeri24, dan UBS bergerak naik dibanding hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam laman resmi Pegadaian, harga emas Antam pada hari ini berada di level Rp2.024.000 per gram atau naik Rp9.000 dari semula dibandrol Rp2.015.000 per gram.

Kenaikan harga juga berlaku bagi emas Galeri24 yang kini dibandrol Rp1.948.000 per gram. Padahal di hari sebelumnya harga emas Galeri24 berada di level Rp1.940.000 per gram.

Untuk emas UBS juga turut naik sebesar Rp7.000 dari yang awalnya berada di Rp1.964.000 menjadi Rp1.971.000 per gram. Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

Harga Emas Antam

- 0,5 gram: Rp1.063.000

- 1 gram: RpRp2.024.000

- 2 gram: Rp3.985.000

- 5 gram: Rp9.885.000

- 10 gram: Rp19.712.000

- 25 gram: Rp49.151.000

- 50 gram: Rp98.221.000

- 100 gram: Rp196.361.000

- 250 gram: Rp490.629.000

- 500 gram: Rp981.041.000

- 1.000 gram: Rp1.962.041.000