Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 17 Juni 2025, dari Antam, UBS dan Galeri24

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |09:23 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 17 Juni 2025, dari Antam, UBS dan Galeri24
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 17 Juni 2025, dari Antam, UBS dan Galeri24 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas di Pegadaian kembali mengalami kenaikan hari ini, Selasa (17/6/2025). Harga tiga produk emas yang mencakup emas Antam, Galeri24, dan UBS bergerak naik dibanding hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam laman resmi Pegadaian, harga emas Antam pada hari ini berada di level Rp2.024.000 per gram atau naik Rp9.000 dari semula dibandrol Rp2.015.000 per gram.

Kenaikan harga juga berlaku bagi emas Galeri24 yang kini dibandrol Rp1.948.000 per gram. Padahal di hari sebelumnya harga emas Galeri24 berada di level Rp1.940.000 per gram.

Untuk emas UBS juga turut naik sebesar Rp7.000 dari yang awalnya berada di Rp1.964.000 menjadi Rp1.971.000 per gram. Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

Harga Emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.063.000
- 1 gram: RpRp2.024.000
- 2 gram: Rp3.985.000
- 5 gram: Rp9.885.000
- 10 gram: Rp19.712.000
- 25 gram: Rp49.151.000
- 50 gram: Rp98.221.000
- 100 gram: Rp196.361.000
- 250 gram: Rp490.629.000
 - 500 gram: Rp981.041.000
- 1.000 gram: Rp1.962.041.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/622/3190974/harga_emas-BPtV_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember Naik Rp8.000, Dekati Rp2,5 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190796/harga_emas_antam-r6gB_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 19 Desember Turun Rp4.000 Jadi Rp2.483.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188335/emas_antam-3jVk_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement