Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Bisa Dijual Lagi, Harganya Rp7.000 per Liter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |13:02 WIB
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Bisa Dijual Lagi, Harganya Rp7.000 per Liter
Minyak Jelantah MBG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan minyak jelantah bekas masak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

1. Kewirausahaan Lokal

Menurutnya, minyak jelantah bekas MBG bisa dijual dengan harga Rp7.000 per liter, yang dinilai dapat mendukung kewirausahaan lokal sekaligus membantu percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Daripada minyak itu dibuang, lebih baik ditampung. Satu entrepreneur bisa mengambil minyak jelantah dari SPPG-SPPG, lalu dijual kembali. Ini bisa menjadi pendapatan tambahan bagi SPPG," katanya dalam konferensi pers, Senin (16/6/2025).

Dadan mengungkapkan, rata-rata satu SPPG mengonsumsi sekitar 800 liter minyak goreng per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 71 persen atau sekitar 550 liter menjadi minyak jelantah.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190780/mbg-nOfa_large.jpg
Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp52,9 Triliun, Jangkau 50,7 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188462/mbg-NLoy_large.jpg
BGN Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188458/purbaya-hW36_large.jpg
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185297/gibran-btcW_large.jpg
KTT G20, Gibran di Depan Pimpinan Dunia: MBG Investasi Strategis Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183046/mbg-VjJC_large.jpg
BGN Tutup Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181973/mbg-BkqX_large.jpg
Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement