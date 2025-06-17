Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Bisa Dijual Lagi, Harganya Rp7.000 per Liter

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan minyak jelantah bekas masak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

1. Kewirausahaan Lokal

Menurutnya, minyak jelantah bekas MBG bisa dijual dengan harga Rp7.000 per liter, yang dinilai dapat mendukung kewirausahaan lokal sekaligus membantu percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Daripada minyak itu dibuang, lebih baik ditampung. Satu entrepreneur bisa mengambil minyak jelantah dari SPPG-SPPG, lalu dijual kembali. Ini bisa menjadi pendapatan tambahan bagi SPPG," katanya dalam konferensi pers, Senin (16/6/2025).

Dadan mengungkapkan, rata-rata satu SPPG mengonsumsi sekitar 800 liter minyak goreng per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 71 persen atau sekitar 550 liter menjadi minyak jelantah.