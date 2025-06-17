Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Naik saat Stok Melimpah, Akademisi IPB Desak Satgas Turun ke Pasar Cipinang 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |17:49 WIB
Harga Beras Naik saat Stok Melimpah, Akademisi IPB Desak Satgas Turun ke Pasar Cipinang 
Harga Beras Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenaikan harga beras nasional di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) menuai sorotan tajam dari akademisi IPB University, Prima Gandhi.

1. Adanya Pelanggaran Pidana

Dia menilai fenomena tersebut sebagai anomali yang tidak bisa dianggap wajar dan berpotensi mengarah pada pelanggaran pidana dalam distribusi beras.

"Anomali ini sempat terjadi juga bulan lalu di Jepang ketika Pemerintah Jepang sudah melepaskan cadangan beras ke pasar akibat kekurangan stok beras nasional namun harga tidak kunjung turun.  Bedanya di Jepang pemerintah dengan cepat mengetahui penyebabnya. aktor dan saluran tataniaga beras terdata dengan baik, up date, dan presisi.  Sedangkan di Indonesia saat ini anomali harga terjadi di saat stok CBP mencapai lebih dari 4,2 juta ton. Untuk itu, Satgas Pangan harus bergerak dan melompat lebih cepat untuk mengetahui apa penyebabnya,” tegas Gandhi saat dihubungi via telepon, Selasa (17/6).

Menurut Gandhi, pergerakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mengalir ke pasar induk seperti Cipinang patut dicurigai. Pasalnya, beras SPHP seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti bantuan pangan dan operasi pasar, bukan masuk ke jalur distribusi komersial yang bisa menekan harga naik.

“Saya kira jika ini terbukti maka ini termasuk pelanggaran yang harus ditindak. Jangan sampai masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi, padahal stok nasional melimpah hasil dari panen raya,” ujarnya.

2. Satgas Pangan Turun Tangan

Gandhi mendesak agar Satgas Pangan Mabes Polri segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi beras SPHP.

“Yang seperti ini harus diberi efek jera agar tidak terulang. Jangan biarkan rakyat dirugikan karena ulah segelintir oknum,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement