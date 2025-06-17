Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

AHY Undang Pelaku Usaha Belanda untuk Investasi di Tanggul Raksasa RI

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:05 WIB
AHY Undang Pelaku Usaha Belanda untuk Investasi di Tanggul Raksasa RI
Menko AHY Undang Pelaku Usaha Belanda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk kerja sama pada proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

1. Kolaborasi Jangka Panjang

Dia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang.

"Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Pemerintah terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya di bidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan AHY dalam forum The Netherlands–Indonesia CEO Roundtable Discussion yang mempertemukan pimpinan perusahaan dari kedua negara, termasuk 14 perusahaan Belanda yang tergabung dalam Misi Ekonomi Belanda ke Indonesia.

 

