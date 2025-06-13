Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun, Swasta Minat?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |15:38 WIB
Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun, Swasta Minat?
Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun, Swasta Minat? (Foto: Ketum Kadin/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie buka suara soal proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW). Menurutnya, pembangunan GSW atau tanggul laut raksasa yang memiliki nilai investasi mencapai USD80 miliar atau sekitar Rp1.289 triliun harus punya konsep kerja sama yang jelas.

Anindya menjelaskan, GSW sebagai infrastruktur vital yang diminati banyak investor terutama investor asing, harus dilandasi skema kerja sama yang transparan dan terstruktur, mengingat proyek tersebut juga akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

“Yang paling penting nomor satu, kejelasan saja bagaimana konsep kerja samanya. Yang kedua, tentunya ada konsistensi daripada kebijakan karena infrastruktur ini kan jangka panjang,” ungkap Anindya di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

“Pendanaan jangka panjang itu juga tidak mudah pada saat ini. Sehingga kalau misalnya kita dan swasta ingin mengantisipasi, tentu ingin memastikan bahwa adanya kepastian hukum jangka panjang dan iklim investasi yang baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, Kadin menyambut baik langkah pemerintah untuk membuka peluang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta, baik domestik maupun internasional, terutama di bidang infrastruktur.

Menurut Anindya, ini menjadi angin segar bagi dunia usaha karena para pelaku usaha bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur yang akan memberikan efek domino yang positif bagi perekonomian.

"Kalau saya sih dari Kadin menyambut baik, terutama tadi beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan bahwa membuka peluang seluas-seluasnya kepada swasta, swasta domestik maupun internasional. Nah, buat saya itu suatu angin segar," kata Anindya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/470/3168115/tanggul-6GlS_large.jpg
Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun Ditawarkan ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/470/3167895/giant_sea_wall-6G1M_large.jpg
Indonesia Tawarkan Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun ke China hingga Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165363/ahy-AE3i_large.jpg
AHY: Badan Otorita Pantura Percepat Tanggul Laut Raksasa, Atasi Ancaman Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/470/3147997/menko_ahy-5iM1_large.png
AHY Undang Pelaku Usaha Belanda untuk Investasi di Tanggul Raksasa RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/470/3147084/prabowo_subianto-jO4p_large.png
4 Fakta Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun Usai 30 Tahun Hanya Wacana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/470/3146914/prabowo_subianto-4WXp_large.png
Tanggul Laut Bukan Lagi Wacana, Prabowo: Tak Perlu Banyak Bicara Segera Dikerjakan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement