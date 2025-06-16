4 Fakta Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun Usai 30 Tahun Hanya Wacana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun tanggul laut raksasa Pantai Utara Jawa (Giant Sea Wall). Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa dengan biaya sekira USD80 miliar atau sekitar Rp1.289 triliun bukan lagi wacana.

“Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita merupakan suatu mega proyek tapi harus kita laksanakan adalah giant sea wall, tanggul laut pantai utara Jawa,” kata Prabowo dalam penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 12 Juni 2025.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta proyek tanggul laut raksasa bukan lagi wacana, Jakarta, Senin (16/6/2025).

1. 30 Tahun Perencanaan

Prabowo menyatakan, proyek tanggul laut raksasa akan segera dimulai, setelah hampir 30 tahun hanya menjadi perencanaan. Tanggul laut menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir utara Pulau Jawa karena wilayah ini kerap terdampak banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.

“Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Bayangkan. Sejak tahun 95. Thirty years ago, kalau tidak salah 30 tahun lalu. Tapi kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” tegasnya.

2. Biaya Pembangunan Tanggul Laut

Proyek ini mencakup panjang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, dengan kebutuhan dana hingga USD80 miliar atau sekitar Rp1.289 triliun dan estimasi waktu pengerjaan 15–20 tahun.

“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 kilometer dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur. Dan perkiraan biaya yang dibutuhkan USD80 miliar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15–20 tahun,” ujarnya.