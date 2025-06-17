Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Istana Ungkap Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor China hingga Korea

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |21:04 WIB
Istana Ungkap Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor China hingga Korea
China hingga Korea Lirik Proyek Giant Sea Wall RI. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah investor dari berbagai negara menyampaikan ketertarikan terhadap proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. 

“Ada dari Tiongkok, kemudian rekan-rekan dari Korea juga, saat forum Indonesia-Korea kemarin, sudah menyampaikan ketertarikan. Insya Allah,” ujar Prasetyo, kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Prasetyo mengatakan, sejauh ini ketertarikan para investor masih disampaikan secara informal. Terkait calon investor utama, dia menekankan bahwa belum ada yang ditetapkan.

“Belum. Belum ada. Pertama, karena semua masih dibicarakan di tingkat kementerian, termasuk bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lainnya,” terangnya.

 

