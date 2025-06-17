Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bukan Cuma untuk Orang Kaya, Investasi Bisa Dimulai dengan Modal Rp10.000

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |20:05 WIB
Bukan Cuma untuk Orang Kaya, Investasi Bisa Dimulai dengan Modal Rp10.000
Pilihan investasi di sektor jasa keuangan untuk pemula. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih peka terhadap keuangan, salah satunya investasi. OJK menegaskan bahwa investasi bisa dilakukan sejak dini tanpa harus menunggu gaji besar. 

Malah, dengan investasi tersebut menjadi jalan menuju kestabilan keuangan adalah dengan konsisten dan legal.

“Langkah kecil hari ini bisa jadi awal untuk menuju kebebasan finansial. Yuk, mulai investasi dari sekarang!” tulis OJK dalam Instagramnya, Selasa (17/6/2025): 

OJK menjelaskan beberapa pilihan investasi di sektor jasa keuangan untuk pemula: 

1. Reksa Dana dengan minimal investasi Rp10.000
2. Surat Berharga Negara (SBN) dengan minimal investasi Rp1.000.000
3. Deposito dengan minimal investasi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000

Setiap jenis investasi juga memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari jangka pendek (1-3 tahun) hingga jangka panjang (2-10 tahun), yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan finansial masing-masing individu.

 

